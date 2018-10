L'Italvolley femminile non si ferma più: batte la Cina e vola in finale

L'Italia batte la Cina per 3-2 e vola in finale per l'oro nel Mondiale femminile di pallavolo. Le azzurre affronteranno la Serbia (nell'altra semifinale ha prevalso sull'Olanda) il 20 ottobre per una finale che mancava da 16 anni. In quella occasione, nel 2002, l'Italia di Bonitta fu campione del mondo battendo gli Stati Uniti nel match decisivo. La Serbia nella terza fase di questo Mondiale aveva battuto le azzurre.

Vittoria al tie-break

Le ragazze guidate dal Ct Mazzanti, dopo avere vinto nettamente il primo set per 25-18, hanno ceduto il secondo alle cinesi per 25-21, ma sono tornate avanti nel terzo per 25-16. La Cina è riuscita, aggiudicandosi il quarto parziale, a trascinare l'Italia fino al tie-break, imponendosi per 31-29 nella quarta partita. Infine, al tie-break, il carattere di Sylla e compagne hanno prevalso, regalando la finale del Mondiale all'Italia grazie a un 17-15 finale. Domani l'Italia sfiderà la Serbia, che stamattina ha battuto l'Olanda, per l'oro.

45 punti per Paola Egonu

Nella vittoria contro la Cina fanno sensazione i 45 punti di Paola Egonu che così ha ritoccato il record assoluto di punti messi a segno in una gara con la maglia azzurra. Il precedente apparteneva sempre all'opposta azzurra: 39 lo scorso anno contro la Russia in una partita del Grand Prix. Dietro a Egonu ci sono i 23 punti realizzati da un'ottima Myriam Sylla e i 12 di Anna Danesi (con 3 muri). Però meritano una citazione tutte le azzurre, a partire da Lucia Bosetti con la sua sapienza tattica, passando per Monica De Gennaro straordinaria in difesa e per la leadership di Cristina Chirichella, fino alla lucida regia di Ofelia Malinov.

Malagò: "Emozionato per l'ennesima impresa"

"Emozionato per l'ennesima impresa dell'Italvolley femminile. Sconfitte le campionesse olimpiche della Cina, è finale contro la Serbia ai #VolleyMondiali18. Grazie ragazze, continuiamo a sognare!": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò