'World Ducati Week', tanti eventi fra pista, territorio, musica e gastronomia

Mirabilandia, 9 giu. (Adnkronos) - Quella presentata al ‘Ducati World’ di Mirabilandia sarà un'edizione della 'World Ducati Week' ricca di appuntamenti. Protagoniste indiscusse saranno ovviamente le moto Ducati. Ci si potrà sfidare con la Panigale su un simulatore di ultima generazione, o portare a casa una foto ricordo sullo Streetfighter in derapata posizionato su una speciale pedana. Gli appassionati della Multistrada potranno rivivere la storia della moto attraverso i modelli più rappresentativi dalla sua nascita. Per gli amanti del binomio due/quattro ruote sarà possibile vedere dal vivo l’Audi RS Q e-tron che ha partecipato alla Dakar al fianco della DesertX nella livrea esclusiva ispirata a quella dell'auto e, non potrebbe mancare all'appello, la Diavel 1260 Lamborghini accanto alla Lamborghini Siàn FKP 37 da cui la moto prende ispirazione.

Non solo guardare, ma anche guidare. I modelli della gamma Ducati e Scrambler saranno disponibili per i test ride nei dintorni del circuito di Misano. Gli amanti della velocità potranno riservare un turno in pista con la propria moto, ma anche prenotare un test della Panigale V4 S MY2022, il gioiello di tecnologia e performance Ducati. Sarà presente anche la Ducati Riding Academy, dedicata agli appassionati di tutte le età e con diversi livelli di esperienza. I più giovani potranno provare le "pillole" di DRE Rookie, mentre per gli appassionati dell’adventouring ci saranno le ‘pillole’ di DRE Adventure in sella a Multistrada V4 S, Scrambler® Desert Sled e alla nuovissima DesertX.

Per tutta la durata dell’evento, i piloti Ducati saranno coinvolti in tante attività dentro al circuito. La Lenovo Race of Champions (vera e propria gara di 11 giri) e il giro d’onore in pista sono solo due tra i momenti in cui gli appassionati potranno vedere e interagire con gli eroi Ducati di ieri (tra cui il mostro sacro Troy Bayliss) e di oggi.

Venerdì 22 luglio si terrà uno dei momenti più attesi e amati dai Ducatisti: la parata del World Ducati Week! Il momento in pista che vede protagonisti tutti gli appassionati e le loro Ducati nel segno di ‘Let’s Ride as One’. Partendo da un giro di pista del circuito, il colorato serpentone di moto porterà migliaia di appassionati fino a Riccione per lo Scrambler Beach Party. Il Bagno Samsara Beach di Riccione ospiterà infatti una serata di musica e divertimento sulle note del celebre DJ e produttore italiano Benny Benassi, conosciuto in tutto il mondo grazie a successi che hanno scalato le classifiche mondiali.

Sabato 23 luglio la serata inizierà con l’immancabile ‘Rustida’ servita direttamente sul rettilineo della pista dai manager Ducati. A seguire la serata si sposterà allo Stadio Comunale Santamonica di Misano, adiacente al paddock del circuito, dove saliranno sul palco i piloti per il tradizionale saluto ai Ducatisti. La serata si arricchirà poi dell’energia e della musica dei Meduza. Il trio italiano della house music con più di 15 milioni di ascolti in streaming, capace di mandare sold-out interi tour live nei club di tutto il mondo e reduce proprio quest’anno dalla presenza come band ospite al Festival di Sanremo.

Componente fondamentale del ‘World Ducati Week’, come ogni anno saranno i 321 Ducati Owners Club, garanzia di internazionalità e forte spirito di appartenenza alla community. Con oltre 29.000 soci presenti in 62 paesi in ogni parte del mondo, i DOC sono in grado di riunire persone che condividono la stessa passione e vivono secondo le emozioni che solo una moto Ducati può suscitare.

Obiettivo Sostenibilità. Il ‘World Ducati Week’ è, sin dall'edizione del 2016, certificato come evento sostenibile secondo la norma ISO 20121 e, anche per l'edizione 2022, Ducati intende coinvolgere appassionati, partner, fornitori e dipendenti tenendo in considerazione responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del brand. L’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere la certificazione di evento sostenibile per la terza edizione consecutiva.