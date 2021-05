Lutto nel mondo dello sport, è morto l’ex saltatore azzurro Alessandro Talotti. La moglie: "Sposarsi è stata l'ultima gioia"

"Abbiamo deciso di sposarci due settimane fa, nell'ultimo momento in cui era possibile farlo con lui cosciente". E' lo straziante racconto al Corriere della Sera di Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio e moglie di Alessandro Talotti, 40 anni, ex saltatore azzurro, morto per le conseguenze di un cancro. Riguardo alla sua malattia, racconta, "mi ha detto la verità solo quando non poteva più nasconderla. Ha sofferto in solitudine per proteggermi e l'ho amato e lo amerò sempre anche per questo". Stibilj era infatti incinta del loro bambino, Elio, nato a ottobre. "A nostro figlio - dice sempre al Corriere - racconterò chi fosse suo padre, non come atleta ma come promotore instancabile dello sport". "Affrontava la malattia con lo spirito del saltatore - sottolinea - di chi sa che per andare oltre l'ostacolo bisogna curare ogni dettaglio, soprattutto sul piano mentale".

“Alessandro Talotti non ce l’ha fatta – scrive la Federazione -. L’appena quarantenne ex saltatore in alto azzurro, da mesi alle prese con un male che non perdona, si è spento la scorsa notte nella sua Udine. Uomo sensibile, e atleta di grande classe, Alessandro era da poco diventato papà del piccolo Elio (sei mesi appena), frutto dell’amore per la pattinatrice triestina Silvia Stibilj, con i quali aveva costituito un nucleo familiare unico, le cui foto sui social non possono che suscitare tenerezza, e oggi anche commozione”. La triste notizia è stata diffusa dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal).

“È stato un grande atleta, Talotti - scrive la Federazione -. Il suo 2,32 realizzato a Glasgow, in maglia azzurra, sotto il tetto della storica Kelvin Hall Arena, in un fine gennaio del 2005, è stato la vetta tecnica; ma della sua carriera, contraddistinta da due partecipazioni ai giochi olimpici (con il dodicesimo posto finale di Atene 2004), e il podio sfiorato agli europei di Monaco 2002, resta soprattutto, in chi l’ha conosciuto, la sensazione di leggerezza che sapeva dare sia con il volo oltre l’asticella, sia con il suo sorriso. Sapeva essere profondo, Alessandro, e improvvisamente virare, sdrammatizzando, verso la battuta. L’empatia, l’attenzione agli altri, la sua cifra quotidiana”.

“Nel post esperienza agonistica, mille iniziative, l’impegno nello sport che prende la strada della dirigenza (consigliere federale nel quadriennio 2012-2016, recentemente era stato anche confermato delegato Coni di Udine), fino ad essere spalla di Massimo Di Giorgio nell’organizzazione, lo scorso inverno, di Udin Jump Development, il salto in alto che trova casa, con una manifestazione ad esso interamente dedicata, nella sua terra”.

“L’atletica italiana - conclude la Fidal - piange oggi, riunita, per un figlio che completa il suo percorso terreno. Alla famiglia Talotti vanno le condoglianze e l’abbraccio ideale e commosso del presidente federale Stefano Mei, del consiglio, e di tutti coloro che si riconoscono nei valori del movimento tricolore. Ciao Ale, sei stato davvero “Top”, come amavi dire tu. Non ti dimenticheremo”.