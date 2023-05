Lutto nel mondo dell'atletica: morta a 34 anni Beatrice Alfinito

Lutto per l’atletica italiana. E' morta a 34 anni Beatrice Alfinito, azzurra dello sprint a livello giovanile. "Si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia", scrive sul sito ufficiale la Fidal dando la notizia.

"Se siete felici, fateci caso"

Beatrice Alfinito avrebbe compiuto 35 anni a luglio. A Natale aveva scritto un messaggio pieno di amarezza: "Io auguro a tutti, ma proprio tutti, che quel tanto o quel poco che in questo momento hanno possa stemperare il peso delle nostalgie, degli sconforti o dei dolori. E a quelli che invece, ‘forse come me', hanno in questo preciso istante la fortuna di essere felici o per lo meno sereni di farci semplicemente caso".

Una carriera frenata da problemi fisici

Nel 2006 ha gareggiato ai Mondiali juniores di Pechino, nei 200 metri e anche nella staffetta 4x100 correndo in prima frazione, dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria con record personali di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri, ma a livello assoluto la sua carriera era stata poi frenata da problemi fisici.

Le condoglianze del mondo dell'atletica

"Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente della Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana", conclude la nota Fidal. "Profondamente colpito" dalla notizia anche il presidente della Fidal Umbria, Carlo Moscatelli che ricorda di averla vista "crescere e migliorarsi in pista". "Il comitato regionale - si legge sul sito Fidal Umbria - e tutta l'atletica umbra si uniscono al dolore dei suoi cari e rivolgono le più sincere condoglianze".