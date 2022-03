L'Eurocup a Sassari

TagsDinamo LabLa Dinamo è protagonista a 360 gradi. Tre squadre che partecipano ai massimi campionati nazionali, maschile, femminile e i ragazzi in carrozzina rappresentano già un’unicità nel genere. Dinamo Lab avrà l’onore e l’onere di ospitare dal 21 al 24 aprile anche il raggruppamento finale di Eurocup 2. Un momento speciale e di altissimo livello per confrontarsi con il basket europeo. Due squadre polacche, due francesi, una turca e una spagnola.



Il commento del vice presidente della Dinamo Gianmario Dettori



Ogni club giocherà 1 partita al giorno. Le squadre sono state assegnate secondo l’ordine della classifica EuroCup e questo stabilirà chi si affronterà il primo giorno. I risultati decidono il crossover e le semifinali di sabato e le finali di domenica.



Questa formula permetterà di avere ogni giorno tante partite, spettacolo, pathos, emozioni da vivere, scontri diretti, insomma tutto per cercare poi di centrare la semifinale.



Sassari sarà presente con la sua squadra, che in Italia sfiderà Porto Torres nel derby per il posizionamento finale in campionato dal 5° all’8° posto.



EuroCup 221/24 aprile 2022



Dinamo Lab Sassari (ospitante)KS PACTUM Scyzory Kielce (Polonia)KKTC Wheelchair Basketball Team (Turchia)Handibasket Le Puy en Velay (Francia)Club Deportivo Zuzenak (Spagna)Red Dragon’s Metz (Fracia)Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang (Polonia)



Sassari, 14 marzo



