3 partite in una settimana, biglietteria aperta

TagsbiglietteriaCalendario fittissimo per il PalaSerradimigni che nel giro di una settimana ospiterà tre partite molto importanti.



Chi vorrà vedere la partita di Pesaro domenica alle 18:00 alla Vitrifrigo Arena potrà prenotarsi per assistere al match in Club House. Numero per prenotazioni: 079 275075



Martedì 12 aprile alle 20:30 le Women cercheranno di conquistare gara 1 del primo turno playout contro Moncalieri (serie al meglio delle 3 partite)



Mercoledì 13 aprile alle 20:30 verrà recuperata tutta la prima giornata di ritorno del campionato di serie A maschile con la Dinamo che affronterà la Treviso del nuovo coach Marcelo Nicola, in un match chiave per la conquista dei playoff



Supersfida in agenda alla vigilia di Pasqua Sabato 16 aprile alle 12:00, quando la squadra di Bucchi affronterà la Venezia di De Raffaele in una delle battaglie più sentite degli ultimi anni e con i lagunari in grande forma.



Da Giovedì 7 aprile è aperta la biglietteria per acquistare i tagliandi per le partite della settimana prossima con i seguenti orari



Giovedi 7 e Venerdì 8 aprile: 09:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00



Sabato 9 aprile 10:00 – 13:00 pomeriggio e Domenica 10 aprile chiuso



Lunedì 11 aprile 09:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00



Martedì 12 aprile 09:30 – 13:00 / 17:00 – 20:30 orario inizio partita



Mercoledì 13 aprile 09:30 – 13:00 / 17:00 – 20:30 orario inizio partita



Giovedì 14 aprile 09:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00



Venerdì 15 aprile 09:30 – 13:00 / 16:00 - 19:00



Sabato 16 aprile 09:30 – 12:00 orario inizio partita







Sassari, 7 aprile



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna