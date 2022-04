La Dinamo darà battaglia

TagsDinamo WomenDura giocare una partita del genere, senza le due americane e il capitano contro una delle squadre più forti in Europa. La Dinamo la gioca con grande dignità ed energia per quanto possa, alla fine deve cedere 52-87 ma dimostra di essere un vero gruppo che darà battaglia ai playout.



Penultima giornata di regular season con la Dinamo che affronta la fortissima Schio, capolista imbattuta in campionato e protagonista in Eurolega. Sassari non può ancora disporre della greca Vinstilaiou (i tempi dei transfer turchi sono lunghi), che sostituirà la Lucas in questo finale di stagione e ha Shepard acciaccata, tenuta precauzionalmente a riposo.



Staff e squadre con il fiocco azzurro contro per la giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo



dinamo schio autismo.jpg



Non è questa la partita che deve vincere la Dinamo, che aspetta di conoscere l’avversaria per il primo turno di playout salvezza, gara 1 martedì 12 aprile in Sardegna, ritorno sabato 16 aprile in trasferta, eventuale bella giovedì 21 aprile sempre al PalaSerradimigni.



LA PARTITA



Coach Dikaioulakos ha solo 9 giocatrici a referto ma bastano e avanzano (out Mestdagh e l’americana De Shields, oltre alla playmaker Dotto), per di più la Dinamo è reduce dalla lunga trasferta di Ragusa, dove ha tenuto testa alle siciliane per 37’.



Chi pensa ad un inizio tutto in favore di Schio si sbaglia di grosso, c’è Patanè in quintetto al posto di Shepard, ma la Dinamo è comunque super carica, sono Skoric e una bravissima Orazzo a tenere Sassari a contatto (13-14 al 7’). Nonostante il dominio assoluto di Gruda dentro l’area (quando esce lei ci sono Gaye e Keys), la squadra di Restivo lotta con determinazione, il 4/7 da 3 punti tiene viva la Dinamo, Schio ha una fisicità pazzesca, Laska è una centometrista, venete avanti al 10’ (17-24)



ZONA per la Dinamo che ormai è un must del coach di Sassari, senza Shepard e Lucas (e senza neanche la greca appena arrivata), la circolazione di palla in attacco e le soluzioni si riducono drasticamente. Schio è organizzata e gioca con la mentalità da grande squadra e offensivamente è pazzesca (37 punti in 14’ con il 55% dal campo) ma il Banco combatte, non si tira indietro, Orazzo colpisce dall’arco e fa arrabbiare Dikaioulakos che chiama time out (27-37). Verona ha taglia e accelera sempre quando può, Del Pero e Sottana sono chirurgiche, Gruda arriva a 13 punti con 6 rimbalzi (30-50 al 19’). All’intervallo Schio ha già in mano il match ma la Dinamo dimostra di essere un grande gruppo.



Orazzo 14 punti con 4/7 da 3 punti, Gruda 13 punti con 6 rimbalzi



patanè schio.jpg



Dopo l’intervallo la Dinamo continua ad essere presente, Patanè si ritaglia un po’ di spazio con le migliori del campionato, Skoric sta meglio fisicamente e si vede, il divario è netto con Laksa e Del Pero sempre pronte a colpire. (41-68 al 26’). Crippa si incolla ad Orazzo, Moroni prova a combattere, il divario si allarga ma solo perché gli effettivi in campo sono veramente ridotti al lumicino per Restivo. Sottana è una macchina costruita per fare canestro, al 30’ Schio ha chiuso già da tempo la partita (48-75).



GARBAGE TIME



Nell’ultimo quarto con le ragazze di Restivo che si giocano le residue energie, Schio è proprio mentalmente pronta per non concedere niente, tutto quello che fa Sassari se lo guadagna. Non c’è più partita ma per il Banco la possibilità di mettere in ritmo giocatrici che hanno giocato meno, sarà fondamentale arrivare per quanto possibile al completo per la lotta playout. (50-81 al 37’). Sassari deve cedere 52-87 per poi andare a chiudere la sua regular season mercoledì a Sesto.



Dinamo Sassari: Orazzo 18 (3/6 2p 4/8 3p), Dell’Olio 3 (1/9 2p), Moroni 9 (0/3 2/4 7 ass), Patanè 7 (2/4 1/2 6 rbs), Sicali n.e., Scanu, Skoric 11 (3/13 1/2), Shepard n.e., Pertile 2 (1/3 0/4), Scarpa. All. Restivo



Schio: Del Pero 11 (3/4 2p 1/1 3p), Gaye 10 (5/8 2p), Sottana 13 (2/4 3/5), Gruda 17 (8/14 2p 8 rbs), Verona 6 (3/7 0/4 4 rbs 7 ass), Crippa 2 (1/3 0/1 7 rbs), Andre 6 (3/9 2p 6 rbs), Keys 7 (3/3 2p 5 rbs 5 ass), Laksa 15 (6/7 1/6). All. Dikaioulakos



MVP: per la Dinamo Marida Orazzo che realizza 18 punti con 7/12 dal campo e 4/7 da 3p. Per Schio cinque giocatrici in doppia cifra, sistema e mentalità da grande squadra, Gruda una spanna sopra tutte insieme a Sottana e Laksa.