Women battute da Villeneuve

TagsDinamo WomenLa Dinamo gioca con grande orgoglio e cuore, combatte per oltre tre quarti, prima di cedere il passo alle quotatissime francesi di Villeneuve, che si impongono 56-77, grazie ad un break nella seconda parte del 3° quarto. La fisicità delle transalpine è pazzesca, la 2001 Salaun insieme a Smalls producono lo strappo decisivo, Sassari esce comunque a testa altissima.



Seconda partita del girone G di Eurocup Women con la squadra di Restivo che affronta le fortissime francesi di Villeneuve d’Asq, eliminate agli spareggi di Eurolega, che hanno tutto per essere protagoniste. Non c’è l’ex Kennedy Burke fermata per infortunio, Sassari al completo che arriva però dalla beffa subita a Campobasso dopo 45’ di battaglia.



Dinamo – Villeneuve 56-77 (22-14 |34-36 |45-56)



Dinamo: Toffolo, Mazza, Carangelo 9, Arioli, Gustavsson 12, Makurat 9, Fara, Thomas 7, Cerri, Holmes 11, Ciavarella 8. All.Restivo



Villeneuve: Smalls 18, Heriaud 8, Djekoundade 4, Pavrette, Hirsch, Cisse, Diaby 11, Abdelkader 11, Diallo 9, Saluan 16. All.Meziane



LE STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH



PARTENZA



Le Women escono aggressive dalla palla a due e provano a metterci fisicità contro l’atletismo delle francesi. Villeneuve parte un po’ soft, il Banco ne approfitta e sfrutta le occasioni, la tripla di Makurat vale l’8-0 dopo due minuti, costringendo Meziane al time out immediato. Le transalpine reagiscono ed entrano nel match, Sassari non segna per tre minuti, Restivo ferma subito il controbreak (8-4)



Polveri bagnate, Villeneuve parte con 2/12 dal campo, Gustavsson e Carangelo spingono la Dinamo, che tiene difensivamente in maniera eccellente. Ciavarella ha grande impatto dalla panchina, le francesi provano a scuotersi con Smalls, ma il Banco gioca bene e chiude 22-13 al primo mini-intervallo. (7/13 dal campo per la Dinamo contro il 6/20 delle ospiti).



REAZIONE FRANCESE



Villeneuve parte con altro piglio nel secondo quarto, Restivo deve cominciare le rotazioni obbligate, Carangelo commette il 2° fallo, la panchina profonda di Meziane è una carta in più, Diaby è un osso durissimo dentro l’area, Sassari gioca al suo massimo per tenere botta. (26-23 al 15’). Heriad e Salaun creano, il primo canestro della temutissima Abdelkader riporta le transalpine a contatto, il sorpasso si concretizza, Restivo deve fermare il confronto con il time out (31-34 al 18’, parziale di 20-9). La voglia e l’orgoglio di Carangelo sono pazzeschi ma Smalls è una giocatrice di altissimo livello e prende per mano le compagne. Nonostante le difficoltà, la Dinamo va al riposo sotto di 2 punti (34-36).



LA CHIAVE DELLA FISICITA’



Non vuole saperne di mollare la Dinamo che rientra dagli spogliatoi con grande abnegazione e voglia di lottare. Una tripla di Holmes firma il controsorpasso, risponde la 2001 Salaun, che è la migliore in campo di Villeneuve. (42-43 al 25’)



Le francesi difendono come una squadra di Eurolega, pressione, fisicità e atletismo, la Dinamo fa fatica e perde fluidità e lucidità in attacco. Salaun è bravissima, le transalpine propiziano il break che può essere quello chiave. (42-53 | 0-10).



Il Banco non segna più (solo 8 punti), Diallo si iscrive alla partita, le sue giocate valgono il massimo vantaggio, una tripla di Ciavarella può solo spezzare l’inerzia (45-56 al 30’).



FATTO IL MASSIMO



Sassari non vuole saperne di cedere, le francesi cambiano su tutti i blocchi e aggrediscono il perimetro del Banco, Smalls con due triple ricaccia indietro l’entusiasmo della Dinamo, Diaby chiude il confronto al 34’ (49-64). 16 rimbalzi offensivi sono una delle statistiche determinanti nella differenza di taglia e atletismo delle due squadre come le 18 palle perse, la squadra di Restivo fa il massimo ma non può fare di più. Il parziale punisce oltremodo le Women che vengono battute 56-77.







Sassari, 3 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna