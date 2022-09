Accrediti stagionali 2022-2023

Tagsaccrediti stampaI pass di accredito riservati ai giornalisti saranno concessi in base ai criteri stabiliti dai regolamenti media e dalla disponibilità di spazi e postazioni, previa richiesta da inviare via mail a ufficiostampa@dinamobasket.com inderogabilmente entro venerdì 30 settembre 2022. I fotografi, sulla base del Regolamento Media LBA, dovranno presentare richiesta direttamente alla Legabasket, entro il 25 settembre.







In linea con quanto stabilito dall'accordo fra la Lega Basket serie A e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), in conformità con il Regolamento media della serie A e compatibilmente con disponibilità ed esigenze della società, la Dinamo Banco di Sardegna comunica alle redazioni giornalistiche, ai giornalisti di carta stampata, televisione, agenzie, radio e siti internet, i criteri, i tempi e le modalità di richiesta accrediti stampa per la stagione agonistica 2022-2023.







GIORNALISTI. A partire da domani sabato 24 settembre, e fino a venerdì 30 settembre, sarà possibile inoltrare apposita richiesta inviando una mail all’indirizzo ufficiostampa@dinamobasket.com con richiesta in carta intestata da parte del direttore della testata.Considerata la logistica del PalaSerradimigni e preso atto del numero limitato di postazioni attrezzate per la stampa, la società si riserva di valutare le richieste di accredito e stabilire l’assegnazione dei posti dando priorità alle testate specializzate e in base alle esigenze di scrittura, ai tempi di pubblicazione degli articoli e alla effettiva e costante presenza degli accreditati alle gare interne, in un clima di auspicata e condivisa collaborazione con tutti i singoli operatori dell’informazione.



Una volta concessi attraverso risposta via mail, gli accrediti - che sono personali e non cedibili a terzi - si potranno ritirare presso gli uffici Dinamo (via Roma 144/D), con tempi e modalità che saranno resi noti con successiva comunicazione.



FOTOGRAFI. Come comunicato in precedenze alle redazioni per le vie brevi, secondo quanto stabilito dal Regolamento Media LBA di questa stagione, con disciplina indicata nell’allegato 7, “I fotografi che intendano accedere ai Palazzetti per lo svolgimento della propria attività professionale sono tenuti a richiedere alla LBA, entro il 25 settembre, di essere inclusi nella “Lista Stagionale Fotografi”.Successivamente a questa data la LBA renderà pubblico l’elenco dei fotografi che hanno ottenuto questo accredito stagionale inserendolo sul sito legabasket.it. Soltanto i fotografi titolari di “Accredito Stagionale Fotografo” potranno successivamente inoltrare al club ospitante richiesta di accesso al Palazzetto per la singola gara (“Accredito Gara Fotografo”).



Spazi in campo. Durante il match, a fotografi e operatori video, che potranno accedere al campo solo ed esclusivamente indossando la pettorina identificativa (salve diverse disposizioni legate ai diritti di esclusiva che saranno eventualmente comunicate), sarà consentito sostare ai lati del canestro e ai bordi del campo da gioco solo per il tempo necessario allo scatto e comunque per un tempo limitato nei punti in cui la loro presenza impedisca la visione di ledwall e cartelloni pubblicitari posti ai lati del parquet.



La società Dinamo Banco di Sardegna e il suo Ufficio stampa, nel pieno rispetto del lavoro svolto da ogni redazione e da ogni singolo operatore dell'informazione, restano a disposizione per qualunque chiarimento o esigenza, confidando nella massima collaborazione da parte di giornalisti, fotografi e operatori video in modo da garantire a tutti le migliori condizioni di lavoro possibili.







Sassari, 23 settembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna