È festa del minibasket biancoblu

TagsMinibasketAl PalaSerradimigni grande successo dell’open day dedicato alle giovani leve della Dinamo Banco di Sardegna



Lo sport come maestro di vita e occasione di crescita: chi vive e ama la pallacanestro sa che i primi passi si possono muovere fin dalla tenera età. E proprio partendo da questo presupposto che la Dinamo Banco di Sardegna ha indetto oggi, sabato 28 agosto, l’open day dedicato al minibasket: questo pomeriggio staff e dirigenza del settore giovanile biancoblu ha aperto le porte del PalaSerradimigni, simbolo del basket cittadino, a bambini e bambine che intendono iniziare il loro cammino nella palla a spicchi.



La società di via Roma ha lavorato con attenzione durante i mesi estivi per garantire la ripartenza in tutta sicurezza del minibasket: lo scorso anno, dopo il lungo stop, c’è stata una grande risposta in termini di ripresa con tantissimi ragazzi che appena hanno avuto modo hanno ripreso a calcare il parquet. E i risultati hanno premiato il settore giovanile della Dinamo, guidato dal suo responsabile Giovanni Piras e da quello tecnico Massimo Bisin, con quattro titoli regionali conquistati e la finale di serie C disputata con la Sef Torres di coach Pietro Carlini.



In vista della stagione 2021-2022, gli esordienti nati nel 2010 saranno affidati alla guida di Massimiliano Del Rio, neo responsabile tecnico del minibasket, mentre per quanto concerne il minibasket si tratta di un anno zero. Nel segno dell’apertura di questo nuovo ciclo nella giornata di oggi tantissimi bambini e bambine, dai 3 agli 11 anni, hanno vissuto un pomeriggio speciale all’insegna del gioco e dello stare insieme. Ad accogliere i giovanissimi atleti, insieme alla responsabile del minibasket Roberta La Mattina e il responsabile del settore giovanile Giovanni Piras, lo staff che nella prossima stagione seguirà il minibasket: si tratta del responsabile tecnico Massimiliano Del Rio, Andrea Mura e Andrea Paolella.



Per i bambini anche una sorpresa speciale: le Dinamo Women hanno incontrato gli aspiranti atleti, firmando autografi e prestandosi non solo per selfie e foto ma anche per qualche consiglio sul parquet.



Un pomeriggio all’insegna dell’amore per la palla a spicchi e la voglia di stare insieme: ognuno dei bambini ha ricevuto in dono una maglia del Centro Minibasket Dinamo.



Palestre e turni:



Micro, Mini (Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Gazzelle) - Palestra Convitto Canopoleno, via Luna e Sole (Sassari) Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti - Istituto Tecnico Industriale, via Principessa Mafalda Pulcini, Scoiattoli - Liceo Scientifico Spano, via Montegrappa Pulcini, Scoiattoli - Scuola Elementare San Giuseppe e Porcellana Esordienti (nati nel 2010)- Liceo Scientifico Spano, via MontegrappaSassari, 28 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna