È on line il nuovo numero di DinamoMania

TagsDinamoManiaDisponibile il settimo numero del magazine biancoblu in occasione di Dinamo-Trento



La Dinamo Banco di Sardegna ritorna nelle mura amiche dopo le due trasferte di Cremona e Bologna e la ritrovata vittoria con Fortitudo: domenica, palla a due alle 12, i ragazzi di coach Piero Bucchi affrontano l’Aquila Basket Trento nel recupero della sfida valida per la 14° giornata di regular season LBA.



È adesso consultabile nella sezione apposita il nuovo numero di DinamoMania, l’house organ societario interamente prodotto dall’ufficio marketing e comunicazione biancoblu. Il settimo numero della stagione 2021-2022 è interamente dedicato alla Sardegna e al profondo legame che lega il club alla sua terra: all’interno, insieme al focus sul calendario ufficiale 2022 Pedras e gigantes e al progetto Dinamo Island, spazio agli approfondimenti sull’avversario di giornata, campionato LBF con le Women impegnate a Empoli, il ritorno in campo della Dinamo Lab e tanto altro.



Interamente in formato digitale, secondo le attuali disposizioni delle autorità, l'house organ biancoblu è consultabile nella sezione Dinamomania del sito ufficiale dinamobasket.com.



