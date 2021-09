“Abbiamo pagato un impatto complicato'

TagsSupercoppa 2021-2022Le parole di coach Demis Cavina



Il commento di coach Demis Cavina in sala stampa al termine della sfida dei quarti di finale tra Dinamo e Brindisi: “Abbiamo pagato nel primo tempo un impatto alla gara complicato, venivamo da partite con altissima percentuale da tre punti e stasera siamo partiti male. In una serata del genere dovevamo trovate qualcosa in più vicino a canestro non c’è stato in termini di cifre e presenza. Avvicinare la palla alla loro area con la taglia di Brindisi non era facile, ci abbiamo provato nel secondo tempo giocando una pallacanestro diversa, e ci siamo riusciti bene nel terzo ma poi con i falli di Mekowulu ma in generale con una partita sottotono non siamo riusciti a reggere la loro fisicità. Anche quando siamo tornati a 4 punti con due buone azioni difensive di fila con la zona loro hanno preso rimbalzo attacco e questo ha ucciso la partita. Complimenti a Brindisi, ha fatto vedere la grande qualità e la continuità di un nucleo che gioca insieme dallo scorso anno. Il loro miglior quintetto aveva infatti Zanelli, Gaspardo e Perkins. È la prima vera partita con difficoltà che abbiamo giocato finora, ci siamo sciolti soprattutto nel primo tempo non trovando i nostri punti di forza. Ora dobbiamo resettare e capire, rivedendo gli errori, cosa potevamo fare: sappiamo che è importante trovare una sostanza diversa sotto canestro e a rimbalzo. E dovremo lavorare sulle palle perse che questa sera son state troppe: dobbiamo essere pià bravi a leggere le situazioni arginando le perse banali”.



Guarda la conferenza completa su Dinamo TV:











Sassari, 18 settembre 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna