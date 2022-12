“Affrontiamo ogni partita col sorriso”

TagsCampionato LBFLe parole di coach Antonello Restivo







Le Dinamo Women sono pronte a ributtarsi nel campionato LBF: domenica, palla a due alle 18, le ragazze di coach Antonello Restivo affronteranno San Martino di Lupari nel match valido per la decima giornata di regular season LBF.



Il tecnico isolano commenta così la ripresa della regular season: “La classifica non la guardiamo, pensiamo soltanto a giocare e far emozionare il pubblico: rientriamo da una settimana di pausa in cui qualcuno ha avuto modo di staccare e divertirsi e qualcun altro ha lavorato splendidamente con la Nazionale. Al ritorno in palestra ho visto le ragazze positive, e secondo me la differenza la stiamo facendo nell’approcciare bene nel lavoro della settimana e nelle partite. Il linguaggio del corpo è positivo e questo arriva anche al pubblico. Qui è dove facciamo lo step, abbiamo la qualità per poter fare bene e lo stiamo facendo, ma il vero valore aggiunto è lo spirito e la voglia di giocare sempre: tra le cose che mi riempie più di orgoglio è l’essere riusciti a portare a Sassari la play azzurra che da avversaria era ostica ma adesso vederla giocare con il sorriso in maglia Dinamo mi riempie di gioia”.







A San Martino vi attende una trasferta difficile…



“San Martino è un avversario ostico, soprattutto quando gioca in casa: alza il ritmo con giocatrici come Ilaria Milazzo in cabina di regia e Candice Washington. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra pallacanestro, controllando il ritmo, attaccando l’area e le loro lunghe; sarà una partita difficile, d’altronde come tutte quelle di questo campionato. Il Lupe è anni che in casa fa la differenza ma la dobbiamo affrontare consapevoli dei nostri mezzi. Dovremo giocare il nostro basket e contrastare la loro difesa aggressiva, sono tutte sfide entusiasmanti per noi. La differenza la faremo controllando il ritmo e le palle perse, poi dovremo essere bravi ad aumentare i possessi che potrebbe essere la chiave per il prosieguo della stagione”.







Situazione infermeria?



“Elin Gustavsson sta bene, ha fatto un grande lavoro per rientrare in campo e devo ringraziare il Prof Manunta che è intervenuto tempestivamente, cercheremo di recuperarla quanto prima. Abbiamo fatto saltare la partita col Geas per accelerare i tempi







Ad attendere le Women un calendario intenso tra campionato e coppa: “Al ritorno in palestra abbiamo fatto il punto del mese che ci attende con sei partite in agenda di cui quattro fuori casa. Ci siamo detti che dobbiamo cercare di vincerne più possibile provando a qualificarci alla seconda fase di EuroCup. È giusto provarci e onorare la competizione anche se sappiamo che sarà tosta: non mi preoccupano i ritmi, questa settimana di lavoro così lunga ci è sembrata strana. La cosa bella di questo gruppo è che si respira un ambiente pieno di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi”.







Sassari, 02 dicembre 2022



