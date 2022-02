Aggregato Tassone

TagsDinamo 2021-2022La Dinamo Banco di Sardegna Sassari comunica che da oggi, Maurizio Tassone, guardia, classe 90, si aggregherà per gli allenamenti della squadra di coach Bucchi.



L’esterno, nativo di Torino, è cresciuto nelle giovanili del Cus, è passato tra le minors con esperienze a Pavia, PMS Moncalieri, Corato, Vigevano e Molfetta. Dal 2017 al 2019 è stato a Cantù per un’esperienza in A1, dove nella seconda stagione è partito 12 volte in quintetto.



Sassari 28 febbraio



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna