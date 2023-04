Al 50' vince il Geas

TagsDinamo WomenPartita pazzesca, incredibile dove la Dinamo combatte stoicamente in 6 senza Ciavarella e con Holmes a lungo fuori per falli. Carangelo, Makurat e Thomas spingono il Banco ad un rimonta nel finale, una tripla di tabella della polacca vale l'overtime, poi è Dotto nei 10' successivi a guidare le lombarde al successo. 25 punti per Moore, vince il Geas per la maggior freschezza ma Sassari non può rimproverarsi nulla per un match straordinario per intensità, cuore e spirito di sacrificio. Gara 2 in Lombardia martedì alle 20:30



Dinamo con Ciavarella a mezzo servizio per un infortunio occorsole durante la settimana, mentre il Geas deve fare a meno di Begic, che non ha smaltito i postumi del problema al piede. Rispetto ai quarti di finale di Coppa Italia recuperate da una parte Carangelo (febbricitante a Campobasso) e Panzera che non si era allenata tutta la settimana.



LE STATISTICHE FINALI



Dinamo: Toffolo, Mazza, Carangelo, Arioli, Gustavsson, Makurat, Fara, Thomas, Martinez, Holmes, Ciavarella. All.Restivo



Geas: Dotto, Moore, Begic, Arturi, Gorini, Bestagno, Tava, Trucco, Panzera, Holmes. All.Zanotti



MVP: Dotto vince il match nei supplementari con la sua intelligenza, mentre Panzera è micidiale nel break dell'ultimo quarto



CHIAVI DEL MATCH: la lunghezza del roster del Geas, la Dinamo gioca in 6 con poi Holmes fuori per 5 falli ed è costretto a cedere al 50' stremata



APPROCCIO



Quarto di finale playoff, si gioca vero, si gioca per entrare nelle prime 4 d’Italia, il Geas parte forte attaccando l’area, Moore e Trucco hanno subito impatto, Holmes da 3 punti firma il primo mini break (8-14). La Dinamo vuole assolutamente correre e non concedere rimbalzi offensivi, Makurat è ispirata, Carangelo spinge a mille, le triple di Holmes permettono a Sassari di ricucire lo strappo e ribaltare il punteggio al 10’ (21-20).



5/8 da 3 punti per la Dinamo con 9 punti di Holmes, 10 in coppia di Trucco e Moore.



GEAS FORTE, LA DINAMO RISPONDE



Bellissima partita piena di spunti tattico – tecnici, Sequoia Holmes è in partita e si vede, anche Dotto ha impatto, Joyner Holmes tiene in piedi il Banco con le sue giocate ma commette due falli, Carangelo è carica, Gustavsson si mette nel match nonostante anche lei abbia due falli. (35-32). Il ritmo è molto alto, Restivo vuole assolutamente correre appena può, Zanotti vuole gestire e attaccare l’area, Bestagno riporta a contatto le lombarde (35-34). Makurat torna a fatturare canestri importanti, c’è anche l’energia di Toffolo, Zanotti costretta al time out (41-38)



BATTAGLIA FISICA



La Dinamo parte benissimo nel 3° quarto nonostante i 3 falli di Holmes, Carangelo è pazzesca, la aiuta Thomas che è presente ovunque, Sassari arriva 52-45 poi subisce la reazione del Geas anche per un paio di fischi che fanno arrabbiare Restivo, Holmes e Moore girano l’inerzia del match, lombarde avanti di 1 punto al 30’ (54-55).



Parziale di 17-2 di Sesto che con Holmes e Panzera vola addirittura 62-54 con tutta la spinta a proprio favore, la Dinamo sembra sulle ginocchia e accusa il colpo, ma come sempre nell’emergenza il Banco tira fuori cuore e orgoglio, controbreak di 9-0, Carangelo è fantastica, Makurat si carica la squadra sulle spalle, dopo le triple di Panzera, arriva il siluro di Sam Thomas per il sorpasso (69-68). La partita è spettacolare, match point per il Geas che arriva 73-69 con l’appoggio match point sbagliato da Moore, Sassari reagisce e trova due siluri di Makurat che pareggia con un’incredibile tabellata da 3 punti che vale l’overtime (75-75).



Nel 1° supplementare Thomas è pazzesca ma non basta, Dotto risponde dalla lunetta, Toffolo ha la palla per vincere ma stavolta il tabellone sputa il successo. (81-81). La Dinamo è stanchissima con Holmes fuori per falli, Dotto è un fattore decisivo nel 2° supplementare, Makurat dopo una straordinaria sfida paga in lucidità e non riesce ad attaccare, mini-vantaggio Geas (83-86). Dotto si prende per mano la squadra e non sbaglia dalla lunetta, Sesto San Giovanni porta a casa gara 1 dei quarti di finale playoff 90-85 dopo una battaglia incredibile.



Sassari, 7 aprile 2023



