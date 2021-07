Al via la finale regionale Under 14

TagsGiovaniliQuesta sera i ragazzi allenati da Emanuele Rotondo affronteranno Scuola Basket Cagliari in gara 1: si replica venerdì nel sud dell’isola



Il settore giovanile biancoblu si prepara ad un’altra finale regionale, la quarta di questa stagione estremamente proficua: questa sera alle 18:30 al PalaSerradimigni sarà alzata la palla a due della finale regionale Under 14. A contendersi il titolo regionale la Dinamo U14, allenata da coach Emanuele Rotondo, e la formazione cagliaritana della Scuola Basket Cagliari.



La formula sarà andata e ritorno: seconda e decisiva sfida in agenda venerdì 09 luglio, alle 19:30, nella palestra di Sestu in via Ottaviano Augusto.







Sassari, 07 luglio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna