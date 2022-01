Alle 16 Santo Stefano-Dinamo Lab

TagsDinamo LabA Porto Potenza Picena la prima sfida del 2022 dei guerrieri biancoblu



È tutto pronto per la prima sfida dell’anno della Dinamo Lab Banco di Sardegna: gli uomini di coach Massimo Bisin sono pronti a tornare sul parquet e questo pomeriggio sono attesi al PalaPrincipi per il match valido per la 5°giornata del campionato Fipic. Claudio Spanu e compagni affrontano la corazzata Santo Stefano, ormai stabilmente nella principale ribalta nazionale, che lo scorso novembre ha conquistato la Coppa Italia per la prima volta nella sua storia.



I marchigiani siedono in cima alla classifica del gruppo B, a punteggio pieno, e arrivano dalla vittoria su Firenze: la compagine isolana invece, ferma dallo scorso novembre complice il turno di riposo del passato weekend, ritorna in campo. Gli uomini di Massimo Bisin hanno una sola vittoria, quella conquistata su Bergamo nella prima sfida di regular season. Il gruppo si è comunque allenato con grande intensità in queste settimane, e attende il debutto in maglia Dinamo di Billy Bridge, arrivato in Sardegna a inizio dicembre.



“Iniziamo subito l’anno con una bella sfida interessante contro una delle due forze del campionato: siamo molto curiosi di tornare in campo _ha commentato Massimo Bisin all’antivigilia del match_. Siamo contenti perché ci stiamo allenando bene, con intensità”.



5°giornata. La serie A è chiamata al giro di boa con la 5° e ultima giornata di andata della regular season: la sfida tra GSD Porto Torres e Reggio Calabria è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle positività riscontrate nel club reggino, fermo da due settimane. Ad aprire le danze sarà il match che vedrà impegnato il Banco di Sardegna contro Santo Stefano, con palla a due alle 16: alle 17:30 a Bergamo andrà in scena la sfida tra i padroni di casa della Sbs Montello e la Menarini Wheelchair Firenze. Turno di riposo per Amicacci Giulianova (gruppo B) che si è imposta nel turno precedente proprio sui lombardi. Nel girone A alle 20:30 la Briantea84 ospiterà al PalaMeda la Millennium Basket Padova, nel remake della semifinale di Coppa Italia andata in scena a Grottaglie: entrambe le squadre sono imbattute e la vincitrice volerà in vetta alla classifica in solitaria. Nel gruppo A riposerà PDM Treviso.



Sassari, 15 gennaio 2022Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna