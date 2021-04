Alle 18 a Broni va in scena la bella

TagsDinamo femminileQuesta sera Gara 3 Playout Techfind serie A1: le Women a caccia della salvezza



Vincere e conquistare la salvezza a coronamento della prima storica annata della Dinamo Femminile, oppure cedere e affrontare un’altra serie contro Battipaglia per staccare il biglietto salvezza.



Il cammino delle Dinamo Women è a un bivio che questa sera, palla a due alle 18, le attende sul parquet del PalaBrera. In Gara 2, disputata mercoledì sul campo lombardo della Pallacanestro Femminile Broni 93, le Women hanno subito l’aggressività delle padrone di casa, determinate a riscattarsi la brutta prestazione di sabato scorso al PalaSerradimigni. Cinzia Arioli e compagne però non hanno mai mollato e, dopo essere state sotto anche di 14 lunghezze, hanno costruito una rimonta a cavallo tra terzo e ultimo quarto che le ha condotte a giocarsi il tiro della possibile parità. Nel finale l’ha spuntata Broni, 1-1 e tutto da rifare per le biancoblu che ora sono attese per la Gara 3 decisiva della serie di Playout della Techfind Serie A1, che sarà trasmessa su LBF Tv, il servizio streaming in abbonamento della Legabasket Femminile.



Le ragazze di Antonello Restivo devono ripartire dalla grinta della rimonta con la volontà di giocarsi il tutto per tutto in una “bella” che deciderà l’appassionante serie con Broni.



“Sono convinto che si debba vivere ogni partita come una finale _ha commentato coach Antonello Restivo_: ci sono state due finali fino ad ora con una vittoria per parte. Adesso ci prepariamo a giocare la terza e sarà brava a vincerla la squadra che avrà più energie”.



L’imperativo è recuperare più energie possibile in breve tempo e presentarsi pronte per altri quaranta minuti di grande intensità: “Cercheremo come è nel nostro stile di fare una terza partita di concretezza soprattutto solida dal punto di vista mentale, poi sarà il campo a decidere” ha promesso il tecnico isolano.



E allora in campo ragazze, pronte a combattere fin dalla palla a due: oltre la stanchezza, oltre le difficoltà. “Vogliamo onorare questa sfida come è nella filosofia di questo club di Giganti” ha concluso Restivo dopo Gara2.



Forza ragazze: la gente come noi non molla mai!











Sassari, 24 aprile 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna