Alle 19 Varese-Dinamo

TagsSupercoppa Italiana 2021-2022Prima sfida in trasferta per gli uomini di coach Demis Cavina: alla Enerxenia Arena il Game 2 del gruppo B di Supercoppa Italiana. Diretta in Club House



La Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Lombardia dove questa sera, palla a due fissata alle 19, affronterà la Pallacanestro Varese nella seconda sfida di Supercoppa Italiana. Per gli uomini di coach Demis Cavina si tratta della prima trasferta stagionale utile, come ha sottolineato il tecnico emiliano alla vigilia del match, per testare i ritmi della imminente stagione con il doppio impegno campionato e coppa. Ad attendere Jack Devecchi e compagni sarà una sfida interessante contro una squadra dall’alto tasso di atletismo e competizione: gli uomini di coach Adriano Vertemati arrivano dalla prima uscita stagionale a Cremona, finita con la sconfitta per 80-70. Nei giorni scorsi l’Openjobmetis ha annunciato che in queste prime partite non sarà disponibile Trey Kell. C’è però grande attesa per una sfida dai tanti significati a partire dall’ennesima battaglia in casa Gentile: SteGent troverà infatti il fratello Alessandro ancora una volta da avversario, l’ex Trento nel match di debutto in maglia Varese ha messo a referto 24 punti. Altro ex di questa sfida sarà Luca Gandini, a Varese nella stagione 2019-2020, mentre in un ironico gioco di sliding doors nelle file biancorosse c’è quel Paulius Sorokas a Sassari nella stagione poi interrotta dall’emergenza Covid.



Appuntamento fissato alle 19 per la palla a due: oggi i tifosi potranno vivere la sfida finalmente nella Club House societaria di via Nenni, che riprende la programmazione delle sfide dei giganti live.



Sassari, 08 settembre 2021



