Alle 20:45 il match con Brindisi

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare nelle mura amiche: alle 20:45 sarà alzata la palla a due della sfida valida per la 3°giornata di ritorno del campionato LBA. Avversario dei sassaresi sarà Brindisi, cliente ostico per il Banco che si presenta in Sardegna con l’innesto di Alessandro Gentile, ufficializzato venerdì dopo l’addio a Varese. Gli uomini di coach Francesco Vitucci arrivano dalla sconfitta del PalaPentassuglia contro la Virtus Bologna: la Happy Casa -che ha chiuso il girone di andata al settimo posto- vuole ritrovare continuità dopo aver raccolto una sola vittoria nelle ultime quattro partite. Dall'altra parte però c'è una Dinamo determinata a vendicare la sconfitta rimediata a Brescia e decisa a riprendere il cammino dove si era interrotto con la sfida casalinga contro Trento.



Giornata dalle tante emozioni per coach Piero Bucchi che questa sera festeggerà le 700 panchine in campionato: il tecnico bolognese è l’allenatore con più presenze in campionato in questa stagione. Coach Bucchi ha allenato Brindisi dal 2011 al 2016 scrivendo importanti pagine della storia del club: ha vinto la Coppa Italia di Legadue nel 2012 e riportato Brindisi nella massima serie. Una volta in A ha condotto i biancoblu ai playoff per la prima volta, con il debutto in una competizione continentale (EuroChallenge ed EuroCup) e per due volte ha portato la New Basket in semifinale di Coppa Italia e una di Supercoppa.



“Conosciamo Brindisi, è una buona squadra con grande qualità, che ha aggiunto un giocatore come Alessandro Gentile e -al di là del suo arrivo- occupa una buona posizione in classifica, da anni stabilmente dentro playoff e final eight, disputa le coppe europee, ha tradizione e può contare su un roster molto completo _ha analizzato coach Piero Bucchi all’antivigilia_. Per questo siamo sicuri che sarà una partita complicate e difficile. Ma abbiamo le nostre certezze e fiducia nelle cose che stiamo facendo, la squadra sta esprimendo una buona pallacanestro e dobbiamo continuare con ciò che ci ha permesso di acquisire le nostre sicurezze”.



New Basket Brindisi. Oggi Brindisi, con otto vittorie e otto sconfitte, è una squadra che ha un dominatore dentro l’area ovvero Nick Perkins, che proverà a fare la voce grossa proprio dove il Banco sta riscontrando i maggiori problemi. L’Happy Casa è pericolosissima in campo aperto come la Dinamo, il duello Robinson – Josh Perkins promette scintille, la fisicità di Raphael Gaspardo e Nathan Adrian contro la tecnica di Bendzius e l’orgoglio di Burnell, chiamato al riscatto. Proprio l’ala italiana fu protagonista di una pazzesca partita all’andata (89-80 per Brindisi con Adrian e J.Perkins decisivi), mentre Lucio Redivo, ritornato dopo l’infortunio, e Jeremy Chappell, furono determinanti in Supercoppa con il cosiddetto lavoro sporco. Occhio agli italiani di Brindisi che hanno una freccia clamorosa in più al proprio arco: la duttilità di Udom che può giocare anche da 5, in attesa dell’arrivo del neo acquisto Maxime De Zeeuw, l’energia di Alessandro Zanelli e la micidiale striscia da tiratore di Riccardo Visconti, che ha rifiutato il passaggio a Varese per potersi giocare tutte le proprie carte in Puglia. E poi c’è Alessandro Gentile, giocatore che sposta per antonomasia, talento cristallino, fisicità pazzesca che metterà al servizio di Brindisi per fare il salto di qualità. Dovrebbe mancare Wes Clark infortunatosi nell’ultima partita contro la Virtus Bologna.



La difesa in area della Dinamo che dovrà limitare Nick Perkins e le seconde opportunità da non concedere all’Happy Casa. L’impatto di Alessandro Gentile che darà una scossa all’Happy Casa, la capacità sul perimetro del Banco di alzare il ritmo e piazzare break micidiali coinvolgendo anche Bendzius. Le due panchine saranno fondamentali, chi trova più risorse vincerà la partita.







Si ricorda che, secondo le ultime disposizioni, per poter assistere il match è necessario essere in possesso del Super Green Pass: per tutta la durata del match è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 ed è vietato consumare cibo o bevande.







