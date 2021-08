Alle 21 è Dinamo-Baskonia

Tagscity of cagliariAl PalaPirastu gli uomini di coach Demis Cavina affrontano il Baskonia nella finale che assegnerà l’undicesima edizione del torneo internazionale. Alle 18:30 finalina Napoli-Bayern



Giornata di finale in quel di Cagliari: dopo l’ottima vittoria di ieri sul Bayern Monaco, trascinata della grinta di un gruppo che non si è arreso nonostante il break subito nella terza frazione, la Dinamo Banco di Sardegna è pronta a giocarsi la finalissima. Alle 21 sarà assegnato l’undicesimo trofeo del tradizionale quadrangolare internazionale City of Cagliari: gli uomini di coach Demis Cavina lo contenderanno al Saski Baskonia che ieri si è imposto su Napoli.



Si parte alle 18:30 con la finalina che assegnerà 3° e 4° posto: gli uomini di coach Pino Sacripanti -protagonisti ieri dell’ottima rimonta dal -15 al sorpasso- affronteranno i tedeschi del Bayern. Alle 21 invece finale del Banco che ha già vinto il torneo nel 2017 e 2018: al netto del risultato finale per Jack Devecchi e compagni si tratta soprattutto dell’opportunità di confrontarsi, nella seconda uscita stagionale, con un top team di Eurolega.



Saski Baskonia. Anche la formazione basca arriva rinnovata e rinforzata in vista della lunga stagione che la attende: in panchina resta coach Dusko Ivanovic, tra i mentori che hanno permesso la crescita di Achille Polonara, volato in Turchia al Fenerbahce. Il Baskonia si è rinforzata con giocatori di alto livello, come Simone Fontecchio tra le rivelazioni del preolimpico e delle olimpiadi dell’Italia di Meo Sacchetti. Da Valencia è arrivato Vanja Marinkovic mentre al gruppo si sono aggiunte diverse pedine estoni e lettoni.



Anche nella seconda e ultima giornata Dinamo Tv trasmetterà in esclusiva le sfide permettendo a tifosi e appassionati di vivere le partite: un servizio reso possibile grazie alla collaborazione con Vybress che metterà al servizio del popolo biancoblu la competenza e la passione del suo team unito a quello di Dinamo Tv.







Cagliari, 28 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna