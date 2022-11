“Atteggiamento giusto: avanti così”

TagsconferenzaIl commento nel post partita



Coach Piero Bucchi commenta così la vittoria dei suoi:“Sono contento delle 727 panchine: significa che gli anni passano ma l’importante è che la voglia rimanga intatta. Quella di stasera è una buona partita con l’atteggiamento giusto che volevamo avere soprattutto davanti al nostro pubblico di casa. Ci sono tanti spunti positivi questa sera a partire dal rientro di Kaspar che ha confermato le mie sensazioni positive di come lo avevo visto in allenamento. Portiamo a casa 2 punti importanti che danno fiducia, ora continuiamo a lavorare consapevoli che dobbiamo mantenere alta l’intensità. Questa sera abbiamo costruito dei canestri importanti e la squadra è stata squadra, cosa che non avevamo visto in alcuni momenti prima della sosta. Abbiamo avuto un calo alla fine del secondo quarto ma quando contava la squadra ha risposto presente, mostrandosi volitiva in difesa, si è aiutata, abbiamo concesso davvero poco. Sono soddisfatto anche se ovviamente sappiamo che c’è da lavorare, con l’arrivo di Stephens giochiamo meno palla dentro e torneremo a essere più perimetrali: dobbiamo mostrare una faccia diversa, Deshawn ha mostrato di stare in campo con la faccia giusta e difende da cinque su tutti i ruoli. Sono contento anche per Jamal Jones, giocatore dal talento enorme che questa sera ha fatto grande partita, generoso in difesa: mi sembra abbia dato un segnale importante anche sotto il profilo dell’attitudine”.



Il commento di Gerald Robinson, autore di una partita solida con 9 punti, 3/5 al tiro e 8 assist: “Vittoria importante, era necessario ripartire bene dopo la sosta e siamo veramente contenti di come abbiamo giocato stasera. Non so chi abbia fatto uscire le voci su una mia partenza e voglio tranquillizzare i tifosi: sono qui, ho scelto di restare dopo la passata stagione e sono felice. Quindi non intendo andare da nessuna parte. È chiaro che stiamo crescendo, non dobbiamo pensare di aver risolto ogni problema dopo una sola partita ma sappiamo che la strada è quella giusta dobbiamo imparare a crescere insieme, lavorando bene giorno dopo giorno. Il passo per fare lo step in avanti è questo: lavorare insieme e con fiducia”.







Sassari, 20 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna