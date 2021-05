“Avevamo la chance di chiudere al quarto posto: l’abbiamo sprecata”

Tagscampionato LBALe parole di Edoardo Casalone



Il commento a caldo di coach Edoardo Casalone in sala stampa: “Prima di tutto complimenti a Cantù, a coach Peiro Bucchi per la partita che hanno fatto: non era facile giocare senza posta in palio. Ma hanno dimostrato di aver lavorato seriamente davvero fino all’ultima giornata e un grande in bocca al lupo per il futuro. Noi abbiamo fatto una partita scarsa soprattutto in difesa;



non eravamo al 100% della forma e lo avete visto sulla base di chi è sceso in campo ma non è una scusante. Volevamo guadagnare la possibilità di meritare il quarto posto e giocare in gara 1 in casa, non ce lo siamo meritati e ora dobbiamo guardare e pensare a quello che abbiamo sbagliato per ricaricare le pile. I ragazzi sono molto arrabbiati in spogliatoio perché avevamo una grande chance nelle nostre mani. Ancora complimenti a Cantù che ha giocato molto bene,tirando con ottime percentuali con il 68% nel primo tempo da tre punti e chiudendo alla fine con 18 su 34. I 14 rimbalzi offensivi concessi non sono un buon segnale, li abbiamo aiutati perchè non è un loro punto di forza. Sapevamo che sarebbe stata una partita vera, non era automatica e infatti non lo è stata. Ora andremo a Venezia invece di giocare in casa perché non abbiamo fatto una partita adeguata.Speriamo di riuscire a recuperare i giocatori che oggi non hanno potuto rendere al meglio, e sono convinto che cambieremo qualcosa nella nostra testa per andare a fare le nostre partite ‘da Dinamo’ che mettono in difficoltà gli avversari”



Sassari, 10 maggio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna