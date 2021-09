Back to PalaS: negli Store i gadget in promozione

TagsDinamo StoreDa giovedì 2 a sabato 4 settembre nei Dinamo Store di Sassari e dell'Aeroporto di Alghero e su dinamostore.it -20% di sconto su tutti i gadget



Sale l'attesa per la prima gara ufficiale della stagione, in programma sabato 4 settembre contro la Vanoli Cremona. Per festeggiare il ritorno del pubblico sugli spalti dopo quasi un anno di attesa nei Dinamo Store a partire da domani e fino al giorno della partita tutti i gadget biancoblu saranno scontati del 20% nei Dinamo Store di Sassari e Alghero e su dinamostore.it.



Il Dinamo Store di via Nenni a Sassari sarà aperto nelle giornate di giovedì e venerdì al mattino dalle 9:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30, nella giornata di sabato rimarrà aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 fino all'inizio del match. Gli orari del Dinamo Store dell'Aeroporto di Alghero sono consultabili al seguente link.







Sassari, 1° settembre 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna