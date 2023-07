Basket: Al via training camp Italia a Folgaria, non ci sarà Mannion

Nel team di Pozzecco al momento 15 convocati, poi tre "tagli".ROMA (ITALPRESS) - La strada verso Manila è iniziata oggi con il ritrovo della Nazionale azzurra sull'Alpe Cimbra, nella splendida località di Folgaria. Nico Mannion è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. "Questa estate Nico Mannion non farà parte della squadra. E' stata una decisione sofferta ma condivisa da entrambe le parti. - ha spiegato il ct Gianmarco Pozzecco - Negli ultimi due anni, Nico è stato protagonista assoluto con la Nazionale dimostrando un forte attaccamento all'azzurro e una grande professionalità. Per far questo, però, ha messo a dura prova il suo fisico e abbiamo ritenuto, di comune accordo, che fosse il caso di non includerlo nel roster dei giocatori che da oggi prepareranno il Mondiale. Inizia un lungo percorso che non vediamo l'ora di intraprendere. L'entusiasmo con cui i ragazzi si sono presentati in raduno è il filo conduttore che ci riconnetterà a quanto di buono fatto nelle precedenti uscite". Simone Fontecchio sarà a disposizione per gli allenamenti a partire da venerdì 28 luglio. Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte presso il Palazzetto dello Sport di Folgaria (Via Nazioni Unite 21b). Lunedì 24 luglio dalle 17.30 alle 19.30. Dal 25 luglio al 2 agosto dalle 11 alle 13. Giovedì 27 luglio la presentazione ufficiale del training camp azzurro 2023 a Folgaria. Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il ct Gianmarco Pozzecco e due atleti azzurri saranno i protagonisti della conferenza stampa che si terrà in Piazza Marconi a Folgaria alle ore 18.

00. Interverrano il sindaco di Folgaria Michael Rech, l'ad di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il presidente APT Alpe Cimbra Gianluca Gatti e il direttore generale Aquila Basket Trento Andrea Nardelli. Inizia dunque dall'Alpe Cimbra in Trentino il percorso che condurrà l'Italbasket alla FIBA World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre) attraverso una serie di sette gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 azzurri mondiali. I primi due test saranno quelli della Trentino Basket Cup che si giocherà alla BLM Group Arena di Trento il 4 e 5 agosto. Italia-Turchia (20.30) e Cina-Capo Verde (18) saranno le semifinali (4 agosto) che determineranno poi le finali del giorno seguente (5 agosto, ore 18.00 e 20.30). Lasciato il Trentino, l'Italia farà tappa ad Atene per giocare il prestigioso Torneo dell'Acropolis, ormai uno degli appuntamenti fissi del basket estivo per Nazionali. Ad attendere gli azzurri, la Serbia (9 agosto, 18.45 italiane) e i padroni di casa della Grecia (10 agosto, 18.45 italiane). Due match contro due delle formazioni più forti in Europa e nel mondo. Circoletto rosso sul calendario domenica 13 agosto. Al Pala De André di Ravenna andrà in scena il "DatHome Day", l'ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi Datome. Una serata di emozioni uniche per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l'ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l'azzurro. L'avversario sarà il Portorico. Il 17 agosto la partenza per l'Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell'esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (11.30 italiane). Il 25 agosto l'esordio iridato contro l'Angola (alle 10) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (alle 10, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (alle 14, Araneta Coliseum). Questi i 15 convocati azzurri: Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia), Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano), Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano), Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz - NBA) dal 28 luglio, Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano), Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Real Madrid - Spagna), Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio Armani Milano), Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna). E ancora: Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Rio Breogan - Spagna), Riccardo Visconti (1998, 198, Guardia, Carpegna Prosciutto Pesaro), Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona), Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino - Germania), Tomas Woldetensae (1998, 196, Guardia/Ala, Openjobmetis Varese), Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna), Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). srp/pdm/com 24-Lug-23 14:09 .