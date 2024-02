Basket: Europei. Qualificazioni, iniziato a Pesaro il raduno azzurro

La Nazionale in campo giovedì contro la Turchia, domenica trasferta in Ungheria ROMA (ITALPRESS) - Ritorna l'Azzurro. Dopo la cinque giorni di Coppa Italia a Torino, si è radunata questo pomeriggio la Nazionale di Gianmarco Pozzecco. Parte dalle Marche, e più precisamente da Pesaro, la strada che dovrà portare l'Italia alla qualificazione a EuroBasket 2025, il campionato europeo che si disputerà il prossimo anno tra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia. Il percorso inizierà giovedì 22 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 20.30, live DAZN, Sky Sport e Now) contro la Turchia allenata da coach Ergin Ataman, formazione storicamente ostica e che l'estate scorsa ha costretto gli Azzurri ad un overtime nell'amichevole di Trento seppure per un canestro incredibile di Kabaca (vittoria Italia 90-89). Stavolta i punti in palio contano per la classifica e per trasferirsi con entusiasmo in Ungheria, dove domenica l'Italia sfiderà i padroni di casa a Szombathely (ore 18.

00, live DAZN, Sky Sport e Now). Fa parte del girone B anche l'Islanda, che riceverà in casa l'Ungheria giovedì per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all'Europeo le prime tre classificate del girone. Intanto a Pesaro il ct Pozzecco ha diretto oggi il primo allenamento della settimana alla Vitrifrigo Arena. A disposizione 15 atleti: Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, John Petrucelli, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut. Lo staff tecnico dovrà selezionarne 12 per il match contro la Turchia e potrà poi cambiare gli effettivi per la successiva gara contro l'Ungheria. "Torniamo a radunarci dopo l'estate e ormai non eravamo più abituati a stare lontani così tanto tempo visto che non c'è stata la finestra di novembre - ha spiegato Pozzecco - Iniziare un nuovo percorso con il piede giusto è fondamentale e in questo senso la scelta di tornare a Pesaro per noi è vincente. La Turchia, si sa, è avversario tosto e ben allenato e avremo bisogno di tutto il calore del pubblico marchigiano per vincere una partita difficile e spigolosa. Da parte nostra metteremo in campo il solito entusiasmo e la giusta concentrazione. Non vediamo l'ora di tornare in campo". Proprio il ct sarà protagonista della conferenza stampa che si terrà mercoledì 21 febbraio alle ore 15.00 presso il Comune di Pesaro (Piazza del Popolo, 1). Tra i relatori il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l'assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, il capitano azzurro Nicolò Melli e il direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria. - Foto Image - (ITALPRESS). mc/com 19-Feb-24 18:51 .