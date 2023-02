Basket: Mondiali. Qualificazioni, 16 azzurri per Ucraina e Spagna

L'Italia del ct Pozzecco è già approdata alla fase finale della manifestazione ROMA (ITALPRESS) - Sono 16 gli azzurri selezionati dal ct Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023 (25 agosto/10 settembre), manifestazione cui l'Italia è già qualificata. Gli azzurri giocheranno contro l'Ucraina al Modigliani Forum di Livorno giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 e contro la Spagna a Caceres domenica 26 alle 18.00. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. Marco Spissu è stato autorizzato a raggiungere il raduno nella giornata del 21 febbraio. Questa la lista dei convocati: Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia); Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna); Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano); Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino); Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia); Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano); Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona); Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia); Davide Casarin (2003, 196, P/G, Tezenis Verona); Andrea Mezzanotte (1998, 207, A/C, Happy Casa Brindisi); Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese); Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia); Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro); Alessandro Cappelletti (1995, 186, P, Tezenis Verona); Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona); Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 17-Feb-23 15:47