Basket: Nazionale. Leonardo Totè costretto a lasciare il training camp

L'atleta indisponibile per la tendinopatia al ginocchio sinistro ROMA (ITALPRESS) - La Federbasket ha reso noto che l'atleta Leonardo Totè "è stato autorizzato a lasciare il training camp Azzurro in Val Rendena per il perdurare della tendinopatia del ginocchio sinistro presentatasi nel finale della stagione". Questi gli azzurri a disposizione di Meo Sacchetti: Nicola Akele (1995, 203, A, De' Longhi Treviso); Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste); Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia); Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia); Abramo Canka (2002, 198, G/A, Nevezis Kedainiai - Lituania); Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos - NCAA); Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia); Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino); Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù); Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua San Bernardo Cantù); Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese) Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid - Spagna) - dal 9 giugno; Tomas Woldetensae (1998, 197, G, Virginia Cavaliers - NCAA); Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro). (ITALPRESS). ari/com 08-Giu-21 11:15