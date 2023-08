Basket: Slovenia senza Doncic, Stati Uniti vincono 92-62 in amichevole

Test pre-Mondiale senza storia a Malaga, Edwards top-scorer con 15 punti ROMA (ITALPRESS) - Un'altra facile vittoria per la Nazionale statunitense in un'amichevole pre-Mondiale. Dopo avere messo al tappeto Portorico martedì, gli Usa hanno battuto agevolmente anche la Slovenia per 92-62 ieri sera a Malaga (Spagna).

La punta di diamante della selezione slovena, Luka Doncic, non ha giocato la partita, lasciato a riposo precauzionale dopo aver rimediato una botta al ginocchio sinistro venerdì contro la Spagna. Attivissimo e autore di numerose schiacciate spettacolari, Anthony Edwards (Minnesota) è finito a referto da top-scorer del match con un bottino di 15 punti. Steve Kerr e i suoi giocatori voleranno ora negli Emirati Arabi Uniti dove affronteranno la Grecia (18 agosto) e poi la Germania (20) per le ultime partite di preparazione prima della Coppa del Mondo (25 agosto-10 settembre). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/red 13-Ago-23 11:58 .