Basket: Stefano Gentile rinnova con Sassari fino al 2025

Il contratto sarebbe scaduto al termine della prossima stagione SASSARI (ITALPRESS) - È arrivato in Sardegna nell'estate del 2018 e, alla quarta stagione in maglia Dinamo Banco di Sardegna, è ormai uno dei pretoriani del club: Stefano Gentile, già legato al sodalizio sassarese da un contratto fino alla prossima stagione, rilancia e sposa il progetto biancoblu fino al 2025. Originario di Maddaloni, classe 1989, figlio del leggendario Nando, nel palmares di Gentile figurano due Supercoppe Italiane, una vinta con Reggio Emilia e una in maglia Dinamo nel 2019 a Bari, e la Fiba Europe Cup, prima coppa continentale della storia del Banco conquistata a Wurzburg il 1°maggio 2019. Nella stagione in corso viaggia con 7.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.8 assist a partita con un utilizzo medio di 24 minuti. "Sono molto felice di continuare la mia avventura alla Dinamo e sono grato della fiducia che la società e lo staff mi hanno dato - commenta il numero 22 - In Sardegna ho trovato più di un club: una famiglia di cui mi sento parte e un popolo, quello sardo, che sono orgoglioso di rappresentare. Non vedo l'ora di continuare a indossare questi colori per portarli in alto e raggiungere nuovi traguardi insieme". (ITALPRESS). glb/com 20-Gen-22 15:13