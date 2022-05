Basket: Trento, capitan Forray rinnova fino al 2024

Il play italo-argentino è in squadra dal febbraio 2011 TRENTO (ITALPRESS) - L'Aquila si tiene stretta il suo capitano. La Dolomiti Energia Trentino ha ufficializzato il rinnovo fino al 2024 di Toto Forray, play italo-argentino arrivato nel febbraio 2011. I numeri di Forray con la maglia di Trento sono anno dopo anno sempre più impressionanti: 507 partite ufficiali dalla B1 fino alla Serie A e all'EuroCup, 3.819 punti segnati, la firma su tutte le grandi imprese dell'Aquila Basket negli ultimi anni. "Sono molto felice di poter continuare a rappresentare questo club e questa maglia, questi rinnovi non li ho mai dati per scontati - le parole di Forray - Cercherò, come ho sempre provato a fare, di impegnarmi al massimo. Uno dei segreti del club è stato quello di crescere assieme alla squadra fuori dal campo, questi nuovi uffici sono incredibili e lo dimostrano. Ormai mi sento trentino, sono orgoglioso di essere rimasto qui tanti anni e questo posto è fantastico per me e per la mia famiglia. Ai tifosi chiedo di stare vicini a me, alla squadra e alla società: loro sono una parte molto importante del club e voglio fare il massimo per regalare loro tante soddisfazioni". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/com 12-Mag-22 13:00