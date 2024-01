Basket: Trento. Frattura al piede per Ellis, 2-3 mesi di stop

L'esterno britannico si è infortunato sabato nel match di campionato contro Venezia TRENTO (ITALPRESS) - Brutta tegola per la Dolomiti Energia. Trentino. Quinn Ellis durante la partita di campionato giocata dai bianconeri sabato contro Venezia, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro, che dovrà essere ricomposta con intervento chirurgico. I tempi del ritorno in campo dell'atleta britannico verranno valutati con precisione nelle prossime settimane, ma sono stimabili nell'ordine dei 2/3 mesi. L'esterno classe 2003, alla prima stagione in maglia bianconera, nelle prime 34 partite ufficiali tra Serie A ed EuroCup ha prodotto 7,5 punti, 2,9 rimbalzi e 3,3 assist di media. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/red 29-Gen-24 13:30