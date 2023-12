Basket: Trento. Hubb ai box per almeno 10 giorni

Trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione muscolare per la guardia Usa TRENTO (ITALPRESS) - Si è già concluso il 2023 di Prentiss Hubb. Il giocatore della Dolomiti Energia Basket Trentino, "a seguito dello scontro di gioco verificatosi nei primi minuti della sfida di mercoledì sera in EuroCup contro il Lietkabelis, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione muscolare. I tempi di ritorno in campo della guardia statunitense verranno stimati dopo ulteriori approfondimenti strumentali tra una decina di giorni", si legge in una nota della società. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 30-Dic-23 16:05