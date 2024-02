Basket: Trento. Prolungati contratti di coach Galbiati e capitan Forray

Le Aquile ufficializzano l'estensione delle due colonne della squadra TRENTO (ITALPRESS) - Giornata importante in casa Dolomiti Energia Trentino: nella mattinata di oggi, presso la sede del club in via Adalberto Libera, sono stati comunicati ufficialmente i prolungamenti di contratto di coach Paolo Galbiati e di capitan Toto Forray. Due delle persone, prima ancora che delle figure, al centro del progetto sportivo di Aquila Basket: l'allenatore lombardo sarà così head coach della Dolomiti Energia Trentino fino al 2027, mentre Toto Forray continuerà a giocare almeno fino al 2025 con quella maglia già vestita sul campo in quasi 600 partite ufficiali. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/com 27-Feb-24 17:21