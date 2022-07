Basket: Trento. Ufficiale il ritorno di Trent Lockett

Lo statunitense già protagonista in maglia bianconera nella stagione 2015-16 ROMA (ITALPRESS) - La Dolomiti Energia Trentino riabbraccia Trent Lockett: accordo di un anno con la guardia-ala statunitense, già protagonista in maglia bianconera nella stagione 2015-16. Con l'Aquila Basket Lockett ha giocato 56 partite ufficiali tra campionato, Coppa Italia ed EuroCup, segnando 624 punti a cui ha aggiunto 199 rimbalzi, 99 assist e 73 palloni recuperati: l'americano detiene ancora il record di palloni rubati da un giocatore di Trento in una partita ufficiale con 7 (in campionato contro la Virtus Bologna il 3 aprile 2016). - foto Image - (ITALPRESS). pal/red 30-Lug-22 14:51