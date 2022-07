Basket: Venezia. Arriva Jordan Parks dalla Gevi Napoli

"Sono entusiasta e grato per questa opportunità", ha detto lo statunitense.VENEZIA (ITALPRESS) - "L'Umana Reyer è lieta di annunciare il raggiungimento dell'accordo con il giocatore statunitense Jordan Parks, proveniente dalla Gevi Napoli. Ala di 201 centimetri, nato a Staten Island (New York) il 6 aprile 1994, nell'ultima stagione Parks ha disputato 29 incontri di Serie A (29,5 minuti, 14,3 punti, 7,3 rimbalzi di media, con un high di 40 punti e 15 rimbalzi contro la Fortitudo Bologna) e 4 di Supercoppa italiana (10 punti e 3,8 rimbalzi di media)". Questa la nota odierna del club veneto. "Sono entusiasta e grato per questa opportunità: la Reyer è un club storico con una cultura vincente, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia. Ho visto tante partite di Venezia in questi anni, in particolare ricordo la finale scudetto con Sassari. Arrivo in un club ambizioso che ha tanta voglia di vincere, in questi anni la Reyer ha costruito qualcosa di importante e ora voglio dare anche io il mio contributo. Sono già stato a Venezia e sarà meraviglioso rappresentare questa città, non vedo l'ora di conoscerla meglio", ha detto lo stesso Jordan Parks. - foto livephotosport.it - (ITALPRESS). pdm/com 16-Lug-22 11:41