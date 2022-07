Basket: Venezia. Ingaggiato Marco Spissu

All'Umana Reyer il playmaker sardo, nazionale azzurro.VENEZIA (ITALPRESS) - "L'Umana Reyer comunica con soddisfazione il raggiungimento dell'accordo con il giocatore Marco Spissu, playmaker di 184 cm nato a Sassari il 5 febbraio 1995, proveniente dal club russo dell'Unics Kazan, con cui ha giocato nell'ultima stagione in VTB United League (19 presenze a 6,7 punti e 2,8 assist in 17,7 minuti di media) e in EuroLeague (25 presenze, 5,1 punti e 2,6 assist in 15 minuti di media, tirando con il 51,6% da 2 e il 52,9% da 3)". Questa la nota emessa oggi dal club veneto. "Sono molto contento e carico per questa nuova avventura in maglia orogranata. Non mi aspettavo questa grande attenzione e interesse da parte della Reyer che ringrazio e quindi sono estremamente contento della scelta che ho fatto. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff. Sarà un anno lungo e tosto, spetta a noi metterci a disposizione l'uno dell'altro per far sì che sia un anno da ricordare", ha detto Spissu. - foto livephotosport.it - (ITALPRESS). pdm/red 20-Lug-22 12:43