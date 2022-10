Battere Moncalieri per volare alto

TagsDinamo WomenMoncalieri è migliorata rispetto alla passata stagione, sicuramente ha più esperienza dopo l’anno da matricola e ha inserito nel roster giocatrici che conoscono la serie A, una su tutte l’ex Ragusa Marzia Tagliamento, che è la vera leader emotiva e tecnica del gruppo. Da lei passa tantissimo del peso offensivo delle piemontesi, che hanno scelto al momento di giocare con tre straniere (il limite per questa stagione è due comunitarie e due extracomunitarie), l’ala austriaca Sagerer classe 1996, e le due americane, il pivot Westbeld (una delle chiavi sarà il suo duello con Holmes) e la guardia Mitchell, l’anno scorso a San Martino di Lupari. Moncalieri, allenata in questa stagione da Marco Spanu, che ha preso il posto di Terzolo, arriva dal successo in casa con Crema al fotofinish 63-62 con le due Usa che hanno trascinato la squadra. C’è il blocco delle italiane che provano a garantire impatto e solidità a Moncalieri: la playmaker Reggiani, la guardia Landi e l’altra esterna Giacomelli, mentre ha più spazio sotto canestro la congolese di formazione italiana Katshishi, che ha sempre giocato con le torinesi, autrice di una bellissima partita contro San Martino di Lupari.



All’Opening di Cagliari Moncalieri aveva perso dalla quotata Sesto San Giovanni, mentre in casa ha battuto sia Faenza con 35 punti di Tagliamento sia come detto Crema. In trasferta se l’è giocata fino alla fine a San Martino di Lupari, perdendo in volata 72-67 e dimostrando di poter essere competitiva a buon livello. Sicuramente non sarà facile per le Women, che aspettano con ansia il rientro di Makurat, giocatrice fondamentale nello scacchiere della squadra di Restivo.



La ex di giornata è Sara Toffolo, che l’anno scorso è stata battuta ai playout proprio dalla Dinamo:



“Sono emozionata di giocare contro Moncalieri, conoscendole sarà una partita molto combattuta, in campo mettono molta energia sia in attacco che difesa. Dovremo restare concentrate fino all'ultimo minuto. È una partita che sento molto essendo la mia vecchia squadra, voglio dimostrare di essere migliorata e di aver fatto un passo in più rispetto l'anno scorso”



Chi sta prendendo sempre maggiori responsabilità e avendo un ruolo chiave (vista anche l’assenza momentanea di Makurat) è Giulia Ciavarella, bravissima ad essere un punto di riferimento in campo



“Momento buono per noi, stiamo lavorando tanto, soprattutto in partita. Le 3 vittorie in 4 partite? Puntiamo su quelle che sono alla nostra portata, ma anche Moncalieri è una sfida assolutamente da vincere. Ambizioni in Eurocup? Il girone non è semplice, la Roche squadra fisica. Il gruppo J è tosto ma ce la metteremo tutta per passare il turno.



Responsabilità nella squadra e l’infortunio di Makurat? “Spero che Anna si riprenda presto. Sono qui per dimostrare di poter giocare, di essere cresciuta rispetto all’anno scorso. Sono soddisfatta delle mie prestazioni in campo e voglio continuare così”.



Che tipo di squadra è Moncalieri e come abbiamo lavorato in settimana? “Moncalieri è una squadra rognosa, corre tanto in contropiede. Dobbiamo continuare con quello che stiamo facendo, saranno gli altri che dovranno abituarsi al nostro gioco”.



