BCL 2021-2022: completato il Gruppo A

Si è completato definitivamente il quadro delle 32 squadre che prenderanno parte alla regular season di Basketball Champions League 2021-2022 con le quattro squadre che hanno staccato il biglietto nei Qualification Round. Si tratta della squadra allenata da coach Max Menetti Trevis, della formazione estone Kalev/Cramo, la prima a prendere parte alla BCL, dei rumeni del Cluj-Napoca e infine l’ucraina Prometey inserita proprio nel gruppo A insieme al Banco.



Con 32 squadre provenienti da 18 diverse nazioni la Basketball Champions League eguaglia il record di partecipanti della passata stagione: tra queste 9 squadre detentrici dei titoli nazionali e 15 che hanno vinto lo scudetto in passato. Prima assoluta invece per l’Estonia che per la prima volta prenderà parte alla competizione targata Fiba.



Come anticipato a chiudere il Gruppo A insieme alla Dinamo, agli spagnoli di Tenerife e i tedeschi di Ludwigsburg la squadra ucraina Prometey, fondata appena nel 2018, dove militano due vecchie conoscenze: D’Angelo Harrison, lo scorso anno a Brindisi, e DJ Stephens, ex Efes e Le Mans.



La regular season si disputerà con otto gruppi composti da quattro squadre ognuna, con partite nella formula andata-ritorno: i primi classificati di ogni gruppo accederanno direttamente al Round of 16 mentre le seconde e le terze si affronteranno in un ulteriore round per accedere al turno successivo.



La regular season partirà il 4 ottobre, la stagione 2021-2022 si concluderà con la Final Four dal 13 al 15 maggio 2022. La Dinamo debutterà martedì 05 ottobre a Ludwigsburg con il Game1.



Ecco i gruppi completi:



Gruppo A: Banco di Sardegna Sassari (ITA), Lenovo Tenerife (ESP), MHP Riesen Ludwigsburg (GER), Prometey (UKR)



Gruppo B: Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (POL), BAXI Manresa (ESP), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Pinar Karsiyaka (TUR)



Gruppo C: JDA Dijon (FRA), Lavrio Megabolt (GRE), Nizhny Novgorod (RUS), Unicaja (ESP)



Gruppo D: AEK (GRE), Falco Szombathely (HUN), Nutribullet Treviso (ITA), VEF Riga (LAT)



Gruppo E: ERA Nymburk (CZE), Galatasaray Nef (TUR), Igokea (BIH), PAOK mateco (GRE)



Gruppo F: Filou Oostende (BEL), Kalev/Cramo (EST), SIG Strasbourg (FRA), Tofas Bursa (TUR)



Gruppo G: Darussafaka Tekfen (TUR), Hapoel U-net Holon (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (ROU)



Gruppo H: Besiktas Icrypex (TUR), EWE Baskets Oldenburg (GER), Hereda San Pablo Burgos (ESP), Rytas Vilnius (LTU)







