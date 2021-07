BCL: La Dinamo nel gruppo A

TagsBasketball Champions LeagueDefinite le sfidanti della regular season europea 2021-2022: Tenerife, Ludwigsburg e una squadra del Qualification Round



Questa mattina alla Patrick Baumann House of Basketball si è tenuto il sorteggio che ha definito i gruppi che disputeranno la prossima stagione di Basketball Champions League.



Ad aprire la cerimonia il Ceo di BCL Patrick Comninos che ha sottolineato come la nuova stagione si prospetti altamente competitiva con 52 partecipanti, in rappresentanza di 24 diverse nazionali, tra regular season e Qualification Round a contendersi il titolo continentale, vinto nelle ultime due stagioni dalla squadra spagnola San Pablo Burgos.



Dopo i sorteggi dei Qualification Round, con 24 squadre in corsa per 4 posti nella Regular Season al via le procedure di draw per definire gli otto gruppi che disputeranno la stagione regolare a partire dal 4 ottobre: unica restrizione la country protection secondo cui non si possono incontrare squadre della stessa nazione. La Dinamo Banco di Sardegna farà parte del gruppo A insieme alla spagnola Tenerife, già avversaria nella passata stagione, i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg e la vincitrice delle sei pretendenti del Qualification Round tra Le Mans, Levski, Hapoel Eilat, Opava, Parma e Prometey.



Brindisi, altra italiana già qualificata alla regular season, disputerà il gruppo G con Hapoel Holon, Darussafaka e una squadra del QR. Per Treviso, unica italiana a prendere parte al Qualification round, eventuale posto nel Gruppo B con Aek Atene, Vef Riga e Falco Szombately.







Sassari, 07 luglio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna