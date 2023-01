Biglietteria aperta per il match con Brindisi

TagsbiglietteriaÈ aperta la biglietteria per la sfida di domenica alle 19:30 contro Brindisi, una delle avversarie storiche in serie A. Il match chiuderà il girone di andata con la Dinamo che cercherà di replicare il successo contro Reggio Emilia, riabbracciando al PalaSerradimigni uno dei protagonisti delle passate stagioni, ovvero Jason Burnell.



Si possono comprare sul sito di BIGLIETTI ONLINE VIVATICKET online oppure recandosi in biglietteria con i seguenti orari:



Da martedì 10 a venerdì 13: al mattino dalle 09:30 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00



Sabato 14 gennaio apertura al mattino 09:00 – 12:00



Domenica 15 Dinamo – Brindisi ore 19:30



Mattino 10:30 – 13:00 Pomeriggio 16:30 – 19:30







Sassari, 27 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna