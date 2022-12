Biglietteria aperta per la sfida con Brescia

TagsDinamoÈ aperta la biglietteria per la super sfida contro Brescia del 2 gennaio alle 20.45, prima battaglia del 2023 e decisiva per la corsa alle Final Eight. La Dinamo si gioca una finale con i lombardi lanciatissimi che hanno 2 punti in più in classifica e occupano l’ottavo posto utile per la Coppa Italia.



Si possono comprare sul sito di BIGLIETTI ONLINE online oppure recandosi in biglietteria con i seguenti orari:



Da martedì 27 a venerdì 30: al mattino dalle 09:30 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00



Sabato 31 dicembre apertura al mattino 09:00 – 12:00



Domenica 1° gennaio CHIUSO



Lunedì 2 gennaio, giorno della partita, al mattino 09:30 – 13:00 e al pomeriggio 17:00 – 20:45, orario di inizio del match







Sassari, 27 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna