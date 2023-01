Biglietteria Dinamo-Campobasso

TagsDinamoUn’altra grande sfida aspetta le Dinamo Women che dopo 4 vittorie consecutive e il quarto posto in classifica, affrontano in casa una concorrente playoff come Campobasso, che aveva battuto il Banco all’andata in un concitatissimo overtime.



La squadra di Restivo potrebbe blindare la post-season e conquistare un successo molto pesante in ottica prime quattro del torneo.



BIGLIETTERIA APERTA per assistere all’evento in programma sabato 4 febbraio alle 14:30



Da oggi martedì 31 gennaio a venerdì 3 febbraio dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00



Sabato che è il giorno partita dalle 10:30-14:30 ora di inizio del match tra Dinamo e Campobasso







Ricordiamo inoltre che da domani 1° febbraio parte la promo esclusivamente su dinamostore.it - codice promo FEBBRAIO20 - che permette di avere il 20% di sconto su tutto il merchandising della Dinamo eccetto gli articoli già scontati.



ACCEDI ALLO STORE SHOP DINAMOSTORE







Sassari, 31 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna