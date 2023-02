Biglietteria Dinamo - Venezia

TagsbiglietteriaGrandissima attesa per la ripresa del campionato che vedrà la Dinamo sfidare nell’ennesima durissima battaglia in serie A la Reyer Venezia dell’ex idolo di casa Marco Spissu, di Jeff Brooks, uno degli eroi del triplete e di Amedeo Tessitori, che ha vinto con Sassari la Coppa Italia 2014.



Palla a due sabato 4 marzo alle 20.30, da martedì fino a venerdì si potranno acquistare i biglietti di fianco allo Store in Via Nenni dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.



Sabato, giorno della partita, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30 orario di inizio del match.



Inoltre, i biglietti saranno disponibili da martedì alle 09:00 sulla piattaforma online VIVATICKET BIGLIETTI DINAMO - VENEZIA



Una sfida che vale tantissimo in chiave playoff, una partita che promette tantissime emozioni, passato, presente e futuro, non perderti Dinamo - Venezia







Sassari, 27 febbraio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna