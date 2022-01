'Bravi a trovare la reazione con una gara di personalità'

Tagscampionato LBAIl commento nel post partita di coach Piero Bucchi



Coach Piero Bucchi è soddisfatto della vittoria conquistata sul campo del PalaDozza: “Sono molto contento in particolare per i ragazzi che hanno fatto una buona partita di grande personalità, all’inizio la Fortitudo ha provato a giocare con intensità e con grande fisicità. Ma siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo fatto un break di 13-0 alla fine del secondo quarto che ci ha dato quella determinazione per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della gara. Faccio i miei complimenti ai ragazzi perché era una reazione che volevamo e cercavamo dopo domenica scorsa e hanno disputato una partita di grande personalità che questa sera ha valore particolare, non solo per la classifica ma anche per il lavoro che stiamo facendo. Siamo partiti involontariamente un po’ morbidi dopo il Covid ìe stasera posso dire che la squadra ha ripreso il ritmo che avevamo prima dell’interruzione”.



Sassari, 12 gennaio 2022



