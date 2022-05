Brescia o Venezia per la Dinamo

TagsDinamo 2021-2022Ultima fatica della regular season per la Dinamo che gioca a Varese alle 20:45 solo 48 ore dopo la grande impresa al PalaSerradimigni contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna. La squadra di Bucchi, che è sicura del 6° posto, prova ad andare a caccia della 4^ o della 5^ posizione in caso di vittoria all’Enerxenia Arena. Per arrivare al 4° posto dovrà sperare nella sconfitta sia di Venezia con Milano che di Tortona con Brindisi.



Sassari non potrà incontrare Tortona ai playoff, le uniche due possibilità rimaste sono Brescia, in caso di arrivo al 6° posto, o di Venezia in caso di arrivo al 4° o 5° posto, i veneti non possono mai arrivare dietro sia a Tortona che al Banco.



La Dinamo perde a Varese – chiude al 6° posto e sfiderà Brescia



La Dinamo vince a Varese, vince Tortona e perde Venezia, tutte e tre le squadre finiscono a 34 punti, Sassari è comunque 6^ e giocherà contro i lombardi



La Dinamo vince a Varese e perdono contemporaneamente Tortona e Venezia, la Dinamo è 4^ e giocherà contro Venezia che chiuderebbe al 5° posto



La Dinamo vince a Varese, perde Tortona e vince Venezia, Sassari chiude al 5° posto e incrocia ancora la Reyer che sarebbe 4^ con il fattore campo a favore



Varese non ha obiettivi ma come annunciato via social ufficiali della società vuole riempire Masnago e chiudere in bellezza, con le prodezze del folletto Keene. La squadra di Serravalli tra le mura amiche ha sempre giocato grandi partite, il Banco vuole ripetere la prestazione contro la Virtus e centrare la miglior posizione possibile in vista dei playoff.



Arbitri: Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle, Giulio Pepponi



I PRECEDENTI



Nelle 32 gare giocate tra le due società, ci sono state 13 vittorie per i lombardi e 19 per i sardi.



Anche per le sfide disputate a Varese la Dinamo è avanti (8-7).



In questa stagione Sassari ha vinto tutte e tre le gare giocate contro i biancorossi (le due nei gironi di qualificazione di Supercoppa e il match di andata di regular season).



L’ANDATA



Nel match di andata (giocato il 19 dicembre 2021 durante la 12ª giornata), il Banco di Sardegna ha avuto la meglio per 104-99, rendendo vane le prove da 33 punti di Keene e da 28 punti di Kell. Lato Dinamo, invece, 20 punti per Logan e 17 punti di Bendzius.



GLI EX



Openjobmetis Varese – Paulius Sorokas ha militato nella stagione 2019/20 nella Dinamo, giocando principalmente come straniero per la BCL.



Banco di Sardegna Sassari – Luca Gandini ha fatto registrare 19 presenze in campionato nella stagione 2019/20.