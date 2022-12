Bucchi furioso a fine gara

TagsDinamoCoach Bucchi si presenta in sala stampa e non riesce nemmeno a stare seduto dall'arrabbiatura, fa i complimenti a Venezia per la vittoria, ai suoi ragazzi, ma soprattutto è assolutamente arrabbiato per quanto successo in campo e per la sua espulsione:



“Ragazzi bravissimi, oggi avevamo anche Jones con problemi intestinali oltre alle assenze di Gentile e Treier, devo fare assolutamente i complimenti alla squadra per come ha giocato, arbitraggio che non ho capito, stranissimo, Tolga Sahin mi viene a dire visto che ha dato due tiri liberi non può tornare indietro sulla decisione e quindi fa tirare i liberi dopo che il fallo era stato chiaramente sulla palla. I primi tre quarti siamo andati sistematicamente in bonus subito dopo neanche due minuti, abbiamo commesso 30 falli, io mi arrabbio e penso anche giustamente e prendo anche l’espulsione, liberi su liberi da non assegnare, situazione che non posso accettare, gravissima, bisognerebbe chiedere delle chiare spiegazioni agli arbitri, complimenti ancora a Venezia ma complimenti anche alla mia squadra, situazione inaccettabile.







Sassari, 26 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna