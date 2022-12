Bucchi e Gandini su Brescia

TagsDinamoIn vista del match contro Brescia hanno parlato in conferenza stampa Luca Gandini e coach Bucchi analizzando il momento della squadra



Il centro triestino ha commentato:



“Sono ottimista anche se ci aspettano delle partite molto dure a cominciare da quella con Brescia che è in grande forma, poi Reggio che deve assolutamente riscattarsi e Brindisi che è in corsa per le Final Eight, pensiamo ad una partita alla volta e adesso contro la squadra di Magro”



“Ho un bellissimo ricordo dello scontro dei playoff della scorsa stagione, una serie bellissima, di grande basket e rispetto reciproco, speriamo di essere anche questa volta più bravi di loro. Dopo la sosta stiamo crescendo tantissimo come squadra, ci stiamo allenando molto bene e intensamente, non è facile farsi trovare pronti, ma quando il coach ci chiama in causa cerchiamo di dare tutto. Ammiro molto i giocatori che magari alcune partite non giocano e poi riescono comunque ad essere d’aiuto alla squadra”



Coach Bucchi è ancora arrabbiato per Venezia ma cerca di guardare avanti:



“Non mi è ancora passata, ma lasciamo stare guardiamo avanti e concentriamo le nostre energie su Brescia, che sta giocando benissimo, ha un roster molto competitivo ed è in lotta per le Final Eight. Noi siamo convinti della bontà del nostro lavoro, ci stiamo allenando molto bene, abbiamo avuto molti problemi di infortuni e influenze, speriamo di poter essere presto al completo”



“Ho ringraziato davanti a tutto il gruppo Devecchi, Chessa, Raspino e Gandini, sono ragazzi esemplari che non solo ci danno una grossa mano in allenamento e sono sempre positivi, ma quando vengono chiamati in causa danno sempre il massimo, non posso far giocare tutti, ci sarebbe confusione, devo fare delle scelte, ma per esempio Tommy a Malaga, Chessa in casa con Napoli e Gandini con Jack a Venezia hanno giocato ottime partite e non è facile, per questo li ho voluti ringraziare davanti a tutti”



“Non voglio essere ripetitivo ma è un dato di fatto che dopo la sosta la squadra sta avendo l’atteggiamento giusto in allenamento e in campo, sono fiducioso, se riusciamo ad avere tutti possiamo sicuramente dire la nostra ed essere competitivi”



“Kaspar deve un po’ convivere con il dolore ma potrebbe recuperare per lunedì, vediamo Stefano che sta cercando di ritrovare la condizione e di aumentare il carico, non so se ci sarà con Brescia, vediamo giorno per giorno”



Sassari, 30 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna