'Buona gara, peccato per i tiri liberi'

TagsDinamoCoach Piero Bucchi analizza la partita a caldo dopo la sconfitta contro Pesaro 81-75:



“Nel complesso abbiamo giocato una buona gara, non siamo stati abbastanza lucidi in determinati frangenti, se vuoi venire a vincere qui dovevamo essere un po’ più cinici, abbiamo sbagliato tanti liberi che ci sono costati a lungo andare”



“Non posso dire niente ai ragazzi, hanno difeso duro, hanno lottato, ci hanno sempre provato, Pesaro in questo momento è una squadra molto difficile da incontrare, hanno subito trovato la chimica, dobbiamo essere bravi a fare uno step in avanti”







Sassari, 27 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna