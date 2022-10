'C'è molta amarezza'

TagsDinamo WomenCoach Antonello Restivo si presenta molto deluso e amareggiato in sala stampa:



“Siamo partite contratte. Sapevamo che oggi qui in Molise sarebbe stata partita tosta, ma siamo partite tese anche a causa dei viaggi che facciamo. Ma dobbiamo abituarci e non deve essere una scusa, dobbiamo essere brave a reperire energie mentali. Oggi abbiamo approcciato male a livello offensivo, è nata una partita che è finita col 22% dal campo e per noi non è usuale. Al contrario, stiamo facendo molto bene in difesa. Ci siamo riportate sotto grazie a quello.



Comunque, queste partite non devono essere decise dagli arbitri. Avrei preferito perdere con una ‘bomba’ delle avversarie, piuttosto di un fallo in attacco assurdo su rimbalzo offensivo. Non puoi decidere così la partita, a prescindere dal merito di Campobasso che è una squadra che stimo.



“Noi squadra rivelazione? Stiamo giocando bene. Abbiamo iniziato la stagione aspettando le straniere mentre adesso stiamo cercando di preservare energie. Le ragazze stanno facendo sacrifici, ma dispiace giocare in una situazione così perché non se lo meritano.



Come gestire gli impegni con l’Eurocup con l’intensità delle partite tra ottobre e novembre? Adesso noi torniamo in Sardegna, saremo a Sassari domani alle 7 di sera. Il giorno di riposo essenzialmente sarà in viaggio. Facciamo allenamenti brevi ma intensi per tenere la menta collegata, ma l’Eurocup ci serve per diversi motivi: in primis per promuovere la nostra terra in giro per l’Europa ma anche da un punto di vista sportivo per alzare l’intensità. Sono tutte grandi battaglie e questo può aiutarci. Dobbiamo centellinare”.



Sassari, 30 ottobre 2022



